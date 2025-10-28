Extienden hasta fin de año el régimen especial para regularizar deudas en Chubut

La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) anunció la extensión hasta el 31 de diciembre del régimen especial de regularización de deudas, una medida que busca facilitar la situación de los contribuyentes con obligaciones en mora y mantener el impulso positivo que tuvo el plan lanzado en septiembre.

El régimen permite la regularización de deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, tanto administrativas como judiciales, y ofrece beneficios que incluyen quitas de intereses resarcitorios de hasta el 50% y reducciones del 100% en intereses de financiación. Además, se podrá optar por el pago al contado o en hasta 12 cuotas, con la posibilidad de realizar todo el trámite de forma online a través del sitio oficial de la Dirección General de Rentas: servicios.dgrchubut.gov.ar.

Desde el organismo provincial se indicó que la decisión de extender el plazo se tomó ante la alta adhesión registrada desde la puesta en marcha del plan y con el propósito de continuar brindando herramientas a las pymes y contribuyentes que buscan ponerse al día con sus compromisos fiscales.

Asimismo, se confirmó que junto con la prórroga del régimen también se mantendrá la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales hasta fin de año, lo que busca reducir la litigiosidad y ofrecer una nueva oportunidad a quienes mantienen causas judiciales en curso.

El programa, regulado por las Resoluciones N° 243/25-ARECH y N° 367/25-ARECH, se enmarca en las acciones impulsadas por la provincia para fortalecer la comunicación con los contribuyentes y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Quienes deseen obtener más información sobre las condiciones del régimen pueden ingresar a www.dgrchubut.gov.ar o comunicarse con la ARECH al teléfono (0280) 491-2250 (internos 1132/1285), o bien por correo electrónico a [email protected] o [email protected].