En Puerto Madryn, Torres ratificó el valor institucional de la enmienda constitucional



El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres visitó este domingo la ciudad de Puerto Madryn para compartir un almuerzo y recorrió diversas escuelas donde se vota. En diálogo con El Diario, ratificó su posición respecto del valor institucional que supone la enmienda constitucional a la que se ha convocado a votar a los chubutenses.

«Votar una enmienda constitucional que le quite los privilegios a un puñado de poderosos, por más nerviosos que estén, es único y nos va a poner como provincia en un lugar mucho mejor en calidad institucional», expresó Torres.

Respecto de la elección de este domingo, el gobernador de Chubut sostuvo que «objetivamente, a nivel parlamentario, cualquier resultado no cambia demasiado, porque ni el Gobierno tiene quórum propio, ni tampoco va a tener dos tercios la oposición, lo que sí cambia es que ahora hay un espacio que rompe con esa Argentina pendular, con esa polarización que parece imposible. Por primera vez en mucho tiempo va a haber más voces y siempre es bueno».