En los penales, Independiente Rivadavia venció a River y lo eliminó de la Copa Argentina

Por 4-3 , Independiente Rivadavia de Mendoza, se impuso en el cruce Semifinal de la Copa Argentina 2025 ante River Plate, en el cotejo disputado el viernes en la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras igualar en 0 en tiempo regular, en un juego que estuvo demorado varios minutos por una intensa lluvia, ganó «la lepra» mendocina con los penales anotados por Gómez, Sartori, Studer y Villa, marcando Colidio, Meza y Montiel para «El Millo» y siendo atajado el ejecutado por Borja.

«La Lepra» eliminó a un decreciente «Millonario»

Durante los 90 minutos reglamentarios, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó numerosas oportunidades claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival.

Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular.

La tanda de penales fue un verdadero drama, con idas y vueltas que mantuvieron la tensión hasta el último disparo. Ambos equipos convirtieron y fallaron sus intentos, pero finalmente Villa, con sangre fría, sentenció la serie y le dio a Independiente de Rivadavia un logro histórico.

En la definición por penales, convirtieron Gómez, Sartori, Studer y Villa para Independiente y lo erró Costa; e tanto que para River, marcaron Colidio, Meza y Montiel, erró Galoppo y se lo atajaron a Borja.

La eliminación representa un golpe duro para River, que se encontraba ilusionado con llegar a la final, mientras que la “Lepra” celebró un triunfo que quedará marcado en la historia del club.

Este resultado deja en evidencia la creciente competitividad de los equipos del interior del país, capaces de enfrentarse de igual a igual con los grandes del fútbol argentino. Independiente de Rivadavia se prepara ahora para disputar su primera final de la Copa Argentina, mientras que River deberá replantearse su estrategia para los próximos compromisos, en busca de recuperar protagonismo en los torneos nacionales.