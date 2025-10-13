En el Reducido, Deportivo Madryn se medirá ante Gimnasia de Jujuy

Tras completarse los encuentros por la primera fase del Reducido, quedó definido quien será el rival del Deportivo Madryn en tal instancia, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Será Gimnasia de Jujuy, que lo recibirá el próximo fin de semana en el inicio de la llave entre si que será con cruces Ida y Vuelta.

Con rival para ir por el segundo ascenso

Este domingo culminó la primera fase del Reducido del Torneo de la Primera Nacional, instancia tras la que quedó definido el rival del Deportivo madryn, que se sumará a esta definición en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Será entonces Gimnasia de Jujuy el rival ante el cual el «Depo» buscará continuar su sueño de ascenso, ante el cual se medirá el proximo domingo 19, a jugarse desde las 14:45 horas en el Estadio «23 de agosto». En tanto, el cotejo de Vuelta, se disputará 14 días después, teniendo en cuenta que el domingo 26 de octubre hay elecciones.

En este instancia del Reducido, el Deportivo Madryn siempre tendrá ventaja deportiva; por lo que en caso de igualar en marcador global, el conjunto portuario conseguirá la clasificación.

Vale destacar que «El Aurinegro» cayó en la definición por penales el pasado sábado en el Final ante Gimnasia de Mendoza tras igualar en tiempo regular en 1.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy viene de eliminar en su cruce a San Miguel, ante el cual igualó en 0 pero contó con ventaja deportiva por lo que consiguió la clasificación.

El resto de los duelos

En la continuidad del Reducido, además del cruce entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, las series serán entre Atlanta vs. Deportivo Morón, Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros y Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Foto: Prensa Club Social y Deportivo Madryn.