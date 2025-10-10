El SUPA Chubut participó de Conxemar 2025

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA)–Chubut participó por segunda vez consecutiva de Conxemar 2025, la feria internacional de productos del mar congelados que se desarrolló en Vigo, España, del 7 al 9 de octubre. La delegación sindical mantuvo una intensa agenda de trabajo con representantes de empresas líderes del sector pesquero, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y generar más empleo y mejor desempeño portuario en la provincia.

Desde la conducción del SUPA Chubut destacaron que la participación se concretó a partir de una invitación directa de un grupo empresario de alcance global, con el cual abordaron temas vinculados a inversiones actuales y futuras que impactarán en la generación de empleo local y mayor previsibilidad operativa.

Uno de los ejes centrales de los encuentros fue la seguridad portuaria, considerada una preocupación compartida entre el sector empresarial y el sindicato. “Aunque empresarios y representantes sindicales defendemos intereses distintos, nos une el objetivo común de promover el desarrollo responsable de la actividad pesquera en Chubut, que es la única vía para lograr rentabilidad, competitividad y empleo digno, seguro y estable”, expresaron desde la organización.

Asimismo, el SUPA Chubut remarcó su labor para mantener puertos ordenados y más seguros, coordinando las actividades en los cuatro principales puertos de la provincia: Puerto Madryn, Rawson, Camarones y Comodoro Rivadavia. Este esquema de trabajo articulado y el contacto directo y permanente con el sector público y privado permitieron consolidar un modelo operativo que se distingue a nivel nacional.

“Diversos actores del sector empresario nos manifestaron su conformidad con la fluidez de la comunicación y la articulación diaria entre la entidad, los trabajadores, las empresas de estibajes y las autoridades. Esa sinergia redunda en beneficios para toda la actividad”, señalaron desde la conducción sindical, que sostiene que Chubut ofrece hoy “el mejor desempeño portuario del país en eficiencia, operatividad y comunicación”.

En ese marco, el sindicato subrayó su política de diálogo y prevención de conflictos, priorizando la negociación y la planificación conjunta por sobre la confrontación. “Cuando se llega a un conflicto, es porque fracasó el diálogo; por eso apostamos a prevenir y acordar antes que detener la actividad”, remarcaron.

Finalmente, desde el SUPA Chubut valoraron la oportunidad de haber participado nuevamente en Conxemar, destacando que estos espacios “generan conocimiento, vínculos y entendimientos que se traducen en trabajo, formación y mejores condiciones para los estibadores de la provincia”.