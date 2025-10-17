El Museo de Trevelin anunció su agenda de actividades



Desde el Museo Regional Trevelin anunciaron su agenda cultural cargada de actividades, nuevas muestras artísticas, conciertos y visitas educativas. En este marco, la coordinadora del Museo, Laura Morón, destacó que el espacio “mantiene las puertas abiertas todos los días, con una agenda completa de exposiciones y actividades hasta fin de año”.

El Museo cuenta con siete salas permanentes que relatan la historia de Trevelin y su comunidad, desde la llegada de los colonos galeses hasta las culturas originarias y la vida en los antiguos molinos. Además, el tercer piso alberga la Sala de Exposiciones Temporarias, donde actualmente se presenta “Souvenir”, una muestra de la artista Victoria Illanes, con obras inspiradas en paisajes locales.

Actividades

Entre las próximas actividades, Morón anunció dos propuestas destacadas, el sábado 18 de octubre, a las 20 horas, Arturo Lowndes, junto a Caren Evans, Néstor Mayda y Natalia Sbil, presentarán un concierto de música española con entrada libre y gratuita. Y el martes 28 de octubre, a las 18 horas: se inaugurará la muestra “Sustratos. Devenir del Espacio” de Gabriela López Actis, en el marco de la 84ª Semana de la Geografía.

“El museo es parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad —remarcó Morón—. Invitamos a los vecinos y vecinas de Trevelin a recorrerlo, porque todos formamos parte de su historia”.

El Museo Regional Trevelin continúa recibiendo delegaciones escolares y visitantes de distintos puntos del país y del exterior, especialmente del Reino Unido, que llegan atraídos por la historia galesa de la región.

Los horarios de apertura al público son de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados, domingos y feriados, de 13 a 19 horas. En cuanto a las tarifas, las entradas mantienen valores accesibles docentes, estudiantes y jubilados abonan $1.000; los residentes nacionales, $2.000 y la entrada general es de $3.000. Los residentes de Trevelin y sus parajes cuentan con ingreso gratuito.