AJEDREZ - PUERTO MADRYN - SEBASTIÁN MORENO PÉREZ

El madrynense Sebastián Moreno Pérez, elegido el Mejor Sub20 a nivel nacional

El ajedrez argentino tuvo su gran premiación anual, en una ceremonia realizada el pasado sábado en el Concejo Deliberante de Tigre, provincia de Buenos Aires.

En la oportunidad, se distinguieron a los campeones argentinos, protagonistas del Open Chess Tour, de la Liga Nacional de Ajedrez y otros premios especiales del 2024 y entre quienes recibió su reconocimiento el joven ajedrecista madrynense Sebastián Moreno Pérez.

 

Un gran reconocimiento al joven madrynense

El joven ajedrecista oriundo de Puerto Madryn, hoy en día radicado en Buenos Aires, Sebastián Moreno Pérez, único Maestro FIDE madrynense y con Norma de Maestro Internacional, fue premiado como mejor ajedrecista en la categoría sub-20, del Open Chess Tour.

Dicho circuito, es integrado por los principales torneos internacionales del país, como el Abierto Internacional de Mar del Plata, el Masters y Open Ciudad de Buenos Aires, el Abierto de Villa Constitución, el Abierto Internacional PROAM y la Semifinal del Campeonato Argentino Superior, entre otros.

Cabe destacar que en la actualidad, el deportista becado por Chubut Deportes es el número 1 de Argentina en las categorías 2004-2005-2006, y número 1 Absoluto de la Patagonia, siempre representando con orgullo a su provincia.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: adultos mayores, Furcci, ley

Este jueves pordría ser actualizada la ley de derechos de las personas mayores en Chubut
Etiquetas: allanamientos, carnicería, chubut, CLANDESTINO, policía

Desmantelan una carnicería clandestina tras 80 días de investigación en Chubut
Etiquetas: ENI, HORACIO MARÍN, Vaca Muerta, YPF

Proyectan 50.000 empleos en YPF tras el acuerdo con Eni