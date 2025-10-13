El madrynense Sebastián Moreno Pérez, elegido el Mejor Sub20 a nivel nacional

El ajedrez argentino tuvo su gran premiación anual, en una ceremonia realizada el pasado sábado en el Concejo Deliberante de Tigre, provincia de Buenos Aires.

En la oportunidad, se distinguieron a los campeones argentinos, protagonistas del Open Chess Tour, de la Liga Nacional de Ajedrez y otros premios especiales del 2024 y entre quienes recibió su reconocimiento el joven ajedrecista madrynense Sebastián Moreno Pérez.

Un gran reconocimiento al joven madrynense

El joven ajedrecista oriundo de Puerto Madryn, hoy en día radicado en Buenos Aires, Sebastián Moreno Pérez, único Maestro FIDE madrynense y con Norma de Maestro Internacional, fue premiado como mejor ajedrecista en la categoría sub-20, del Open Chess Tour.

Dicho circuito, es integrado por los principales torneos internacionales del país, como el Abierto Internacional de Mar del Plata, el Masters y Open Ciudad de Buenos Aires, el Abierto de Villa Constitución, el Abierto Internacional PROAM y la Semifinal del Campeonato Argentino Superior, entre otros.

Cabe destacar que en la actualidad, el deportista becado por Chubut Deportes es el número 1 de Argentina en las categorías 2004-2005-2006, y número 1 Absoluto de la Patagonia, siempre representando con orgullo a su provincia.