LANGOSTINO - PROFAND - RED CHAMBER - TORRES

El Gobierno provincial mantiene negociaciones con Red Chamber y proyectó nuevas inversiones en el sector pesquero

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la empresa Red Chamber manifestó su intención de continuar operando en la provincia y de realizar nuevas inversiones vinculadas a la generación de empleo en tierra.

En declaraciones a El Diario web, el mandatario señaló que “Red Chamber tiene intenciones de quedarse y no irse” y remarcó que “sería necio no admitir que haya inversiones que generen más trabajo, sobre todo en tierra, que es lo más importante”.

Torres indicó que la empresa Profand “ya se hizo cargo de la planta y está haciendo un buen trabajo”, al tiempo que explicó que existen activos que podrían ser objeto de un proceso de expropiación. En ese marco, sostuvo que la prioridad del Gobierno es que “se utilicen para generar el mayor trabajo posible, tanto en los barcos que se deben poner en condiciones como en los compromisos de empleo en tierra”.

El gobernador aclaró que las negociaciones con Red Chamber “aún no están cerradas”, aunque expresó confianza en que el resultado “será lo mejor para la provincia”.

Asimismo, destacó que actualmente hay dos compañías de alcance internacional interesadas en invertir en Chubut. “Tenemos dos empresas muy importantes, del top cinco a nivel mundial, que quieren venir a invertir en la provincia. Una ya está radicada, que es Profand, y hay una tercera que también tiene un plan de inversión muy importante, especialmente para la zona franca”, adelantó.

Si bien evitó dar el nombre de esa nueva firma, Torres precisó que el anuncio se realizará “una vez que estén los papeles firmados, el compromiso y el lote comprado”.

