El extravagante festejo del Día de la Madre de Wanda Nara, con la presencia de un jurado de MasterChef



Este domingo se celebró el Día de la Madre en Argentina y miles de famosas compartieron en sus redes los festejos y regalos que recibieron por su día. Wanda Nara, conocida por cada detalle de su vida, no decepcionó y mostró el extravagante almuerzo que compartió con su familia.

La conductora de MasterChef Celebrity empezó su día recibiendo un desayuno especial en la cama, llevado por sus hijas menores y su pareja Martín Migueles. “Día feliz para todas”, escribió en sus redes.

Horas después, la empresaria mostró su mesa finamente decorada con un estilo campestre italiano, donde abundaban los tomates y el color rojo.

Con la presencia de su pareja Martín Migueles, sus cinco hijos, su madre Nora Colosimo, su hermana Zaira y la especial invitación de Donato Di Santis, la familia compartió un almuerzo de pastas caseras cocinadas por el mismísimo chef italiano.

El chef cocinó distintas variedades de pasta para la familia, entre ellas, el famoso spaghetti cocinado dentro de una horma de queso

“Feliz día de la madre, que este día este lleno de amor, alegría y agradecimiento por todo lo que haces ¡Te mereces lo mejor, te amo!”, escribió su hijo Benedicto desde sus redes.

Por último, la mediática compartió una imagen con los hombres de su familia para cerrar las celebraciones por su día.