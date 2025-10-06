El Club Brown homenajeó a los pioneros del Estadio Raúl Conti a 25 años de la primera cancha de césped de la ciudad

El próximo martes 7 de octubre, se cumplen 25 años de la inauguración de la primera cancha de césped natural de la ciudad de Puerto Madryn, creada por el Club Guillermo Brown y estrenada con un partido amistoso ante Chacarita Juniors.

Este domingo, en el entretiempo del partido ante Villa Mitre por el Torneo Federal A, la dirigencia browniana homenajeó a los protagonistas de tal momento histórico que fue el inicio de gloriosos años, incluídos ascensos a Primera Nacional, partidos ante River Plate, amistoso frente a Boca Juniors, visita de «Los Pumas», pelea por el ascenso a Primera División en la Temporada 2016/2017, entre otros momentos claves en el deporte madrynense.

Un merecido homenaje

En la antesala del aniversario, el Club Guillermo Brown reconoció este domingo a quienes hicieron posible uno de los hitos más importantes en la historia del Estadio Raúl Conti y de Puerto Madryn.

En una emotiva jornada realizada este domingo en el Estadio Raúl Conti, el Club Social y Atlético Guillermo Brown rindió homenaje a los protagonistas de un hecho histórico: la construcción e inauguración de la primera cancha de césped de la ciudad, que este martes 7 de octubre cumplirá 25 años.

Durante el encuentro, la institución reconoció el trabajo de todos los que formaron parte de aquel sueño que comenzó a hacerse realidad en el año 2000, gracias al esfuerzo y la dedicación de Ramón Cardozo, Juan Carlos Macías, Mariano “Malevo” Medina, Carlos Eliceche, Humberto Veiguela, Carlos Velázquez, Enrique Abregú, Miguel Arrascoyta, Pedro Moya y Osvaldo “Pato” Miura, junto a decenas de hinchas que aportaron su tiempo y su

trabajo diario.

Con partido inaugural

Aquel 7 de octubre del 2000, luego de un esfuerzo colectivo sin precedentes, el césped del Conti se inauguró con un partido amistoso frente a Chacarita Juniors, donde La Banda formó con: Luis “Dungui” Torres, Alberto “Beto” Rodríguez, Andrés Price, Claudio “La Flaca” Rosales, Oscar Viegas, Eduardo “Pepe” Castro, Dardo Cabito, Hugo Pelletier, Julio Calvo, Javier Carreño y Hernán Salamanca, bajo la dirección técnica de Jaime Giordanella y la

asistencia del kinesiólogo Gustavo García.

El homenaje sirvió para revivir recuerdos, emociones y anécdotas de una época que marcó el crecimiento del club y que dio inicio a una nueva etapa deportiva, símbolo del trabajo en equipo, la pasión y el amor por los colores.

“Este reconocimiento es para todos los que pusieron el hombro, trabajaron y creyeron en un sueño que hoy sigue vivo en cada partido que se juega en el Conti”, expresaron desde la dirigencia de la institución.

A 25 años de aquel logro, Guillermo Brown mantiene vivo el espíritu de sus pioneros, agradeciendo a quienes sembraron el verde pasto que hoy sigue brillando en el corazón de Puerto Madryn.