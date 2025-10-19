El árbitro Comesaña suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn; ahora resolverá el Tribunal de Disciplina

Con motivo de haber recibido amenazas en zona de vestuarios durante el entretiempo, Lucas Comesaña, el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, dió por suspendido el encuentro.

El partido lo ganaba «El Lobo» jujeño, con el gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos de la primera parte, siendo expulsado también Matías Noble en el equipo local.

Suspendido por el árbitro

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional, fue suspendido por presuntas amenazas en el vestuario al árbitro Lucas Comesaña.

«El Lobo» jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo, pero el duelo no se reanudó ya que el encargado de impartir justicia decidió no dirigir la segunda mitad.

Con polémicas

La polémica ocurrió cuando a los 14 minutos de la etapa inicial, Comesaña no sancionó un penal a favor de los locales cuando el balón impactó en la mano de Diego Martínez, defensor del cuadro aurinegro. Dicha acción desató la bronca de todo el plantel de Gimnasia de Jujuy y de los hinchas presentes en el estadio 23 de Agosto.

Además, sobre el cierre de la misma, el juez principal expulsó a Matías Noble por doble amarilla y dejó al Lobo con diez jugadores en cancha.

La palabra del árbitro Comesaña

En tanto, Comesaña informó lo que habría sucedido en diálogo con TyC Sports. “El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta”, comenzó. Y añadió: “Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal de Disciplina», mientras dejó entrever que realizaría la denuncia policial correspondiente.

Cómo sigue

Ahora, ante la suspensión realzada por el árbitro Comesaña, deberá resolver durnate esta semana el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, que determinará que sucede con el cotejo.