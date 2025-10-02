AJEDREZ - ALFONSO UZCUDÚN - JUEGO CIENCIA

El ajedrecista trelewense Alfonso Uzcudún, es el N° 1 en el ranking argentino Sub 11

Fue actualizado el último listado del ranking ELO de ajedrez del mes de octubre y este refleja que el joven ajedrecista de Trelew, Alfonso Uzcudún, se ubica en el primer lugar del ranking argentino en la categoría 2014 (Sub 11).

Es alumno y representante del Club de Ajedrez Capablanca de la ciudad de Trelew.

 

Primer puesto en su categoría a nivel nacional

Con un esfuerzo y capacidad notable, Alfonso Uzcudún está teniendo un año deportivo fantástico y un ascenso meteórico: ingresó al ranking con 9 años en septiembre de 2023 con 1166 puntos y hoy, después de 2 años de implacable disciplina logró su récord con 2012 puntos.

Cabe destacar que en la categoría se ubica en el segundo lugar, detrás de la super estrella IM Faustino Oro.

Entre sus lauros más importantes se destacan el subcampeonato Argentino sub 12, el Campeonato Provincial Sub 14 y el subcampeonato del Mayor Trelew 2025, todos logrados en este año, sin contar los múltiples podios locales y regionales.

Con estas estadísticas es muy probable que la ciudad de Trelew tenga muy pronto otro Maestro Nacional, y que sea el jovencito integrante del Club de Ajedrez Capablanca.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, interpelación, karina milei

Karina Milei en rebeldía
Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: berisso, colombiano, justicia de laplata, rio

¿Quién es el colombiano al que encontraron muerto en las playas de Berisso?
Etiquetas: incendio, sierra grande

Camión consumido por las llamas en la Ruta Nacional 3
Etiquetas: autos, importación, importacion de vahiculos, lca, vahiculos, venta de vehiculos

Simplifican trámites para la importación de vehículos