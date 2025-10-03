Detuvieron a tres menores por balear a una adolescente



Tres adolescente de 16 años fueron detenidos en la provincia de Córdoba acusados de balear a una adolescente en su cuello. Además, otros dos menores, de 13 y 15, fueron notificados en la causa.

La Policía de Córdoba aprehendió en las últimas horas a tres jóvenes en Villa María, acusados de haber herido con un arma de fuego a una chica de 15.

A su vez, según informaron, otros dos menores, de 13 y 15 años, fueron notificados por su participación también en el ataque a la adolescente, hecho que ocurrió el pasado sábado 27 de septiembre.

En los allanamientos realizados en las viviendas de los acusados se secuestraron celulares y los menores quedaron a disposición de la Justicia Juvenil.

Aunque la investigación continúa, creen que el móvil del hecho fue por un conflicto personal previo con uno de los atacantes.

Los chicos, de 16 años, fueron imputados como coautores del intento de homicidio, mientras que los menores inimputables son acusados de ser partícipes necesarios.