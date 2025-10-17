ASCENSO - DEPORTIVO MADRYN - FUTBOL - LIGA PROFESIONAL - PRIMERA NACIONAL - REDUCIDO

Deportivo Madryn se prepara para buscar el ascenso en el Reducido

Este domingo 19 desde las 14.45 horas, el Deportivo Madryn se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el juego de Ida por los Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional 2025.

Este cotejo, tendrá como juez principal a Lucas Comesaña.

 

En Jujuy, «El Depo» comienza su objetivo de segundo ascenso

El Deportivo Madryn iniciará este fin de semana la revancha por su gran objetivo de la Temporada, el ascenso a la Liga Profesional, buscando el segundo ascenso que la categoría brinda y disputando la instancia del Reducido.

Será este domingo, cuando en condición de visitante, juegue el partido de Ida de los Cuartos de Final del Reducido, jugando ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, desde las 14:45 en el Estadio 23 de agosto de la capital jujeña.

El partido, tendrá como juez principal a Lucas Comesaña, quien será asistido por Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti, con el Cuarto árbitro Federico Benítez.

Vale destacar que «El Aurinegro» cayó el pasado sábado en al Final del Torneo, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se quedó con el primer ascenso a la Liga Profesional, tras vencer al equipo que comanda Leandro Gracián por 3-0 en la definición por penales luego de igualar en 1 en tiempo regular.

Por su parte, «El Lobo» jujeño, llega a esta instancia del Reducido luego de eliminar a San Miguel.

El cruce de Vuelta de esta instancia del Reducido, se jugará ya en el mes de noviembre, el domingo 2. teniendo en cuenta que el 26 de octubre se realizan las Elecciones Nacionales.

 

El resto de los cruces del Reducido

Además de Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el resto de los partidos por el Reducido serán entre Gimnasia y Tiro de Salta frente a Estudiantes de Rio Cuarto, Deportivo Morón frente a Atlanta y Tristán Suarez ante Estudiantes de Buenos Aires.

Fútbol – Primera Nacional 2025 

Reducido

Partidos de Ida

Sábado 18 de octubre
22.00 Gimnasia y Tiro (S) – Estudiantes Rio IV
Árbitro: Bryan Ferreyra

 

Domingo 19 de octubre
14.45 Gimnasia y Esgrima (J) – Deportivo Madryn
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez

 

17.00 Deportivo Morón – Atlanta
Árbitro: Fabrizio Llobet

19.00 Tristán Suarez – Estudiantes
Árbitro: Juan Pablo Loustau

