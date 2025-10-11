Deportivo Madryn quiere escribir hoy la página más importante de su historia: desde las 17 horas, va por el ascenso a primera ante Gimnasia de Mendoza

Esta tarde, desde las 17 horas, el Club Social y Deportivo Madryn estará ante la posibilidad de conseguir el sueño más grande para una institución patagónica, como ser de primera división: desde las 17 horas, jugará la final por el primer ascenso a la Liga Profesional ante Gimnasia de Mendoza.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López del Club Platense, ante una multitud de fanáticos del «aurinegro» que viajaron en avión, micro y de manera particular para alentar a su equipo en este objetivo de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

«El Aurinegro» busca hacer historia llegando a primera

El Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este sábado en la gran final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, luego de terminar primeros en sus respectivas zonas de la Primera Nacional 2025; en un cotejo que se disputará desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, del Club Platense.

El partido, se podrá ver a través de TyC Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estarán Héctor Paleta y Gastón Suárez.

El equipo de la ciudad de Puerto madryn, está ante una posibilidad histórica, la de llegar a la máxima categoría del futbol argentino, tras cumplir una campaña fantástica en la Zona A de la Primera Nacional, donde bajo el mando de su DT Leandro Gracián, terminó en la primera posición del grupo con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta.

Un gran apoyo al «Depo»

Los portuarios, serán acompañados esta tarde por un gran marco de público, que desde la pasada semana comenzaron a movilizase hacia Buenos Aires, sea en avión, micro o vehículos particulares, todo sea por acompañar a su «Aurinegro» en este cotejo histórico, con vistas a conseguir el sueño de llegar a la Pirmer División del futbol argentino.

Fueron entregadas a cada institución, unas 3.500 populares mas 1.500 plateas, con posibilidad de recibir 1.500 populares más; por lo que se estima que los colores «amarillo y luto», coparán el Estadio Ciudad de Vicente López.

En la noche del viernes, los fanáticos del «Depo» que ya se encontraban en Capital Federal, le realizaron un «banderazo» a su plantel, frente al hotel donde cumplen con la concentración, en muestra de su apoyo y confianza en este momento.

El rival, «El Lobo» mendocino, ya conocido

Gimnasia de Mendoza, por su parte, fue el mejor equipo de la primera fase, ya que cosechó la destacable cantidad de 63 puntos en las 34 fechas disputadas.

Los dirigidos por Ariel Broggi, que tienen como una de sus grandes figuras al mediocampista Brian Ferreyra (nueve goles y cuatro asistencias), quieren sumarse a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, los otros dos equipos mendocinos que están en Primera División.

Gimnasia de Mendoza tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a la gran final, ya que Estudiantes de Río Cuarto, que finalizó en la segunda posición, le pisó los talones hasta la última fecha.

El ganador, asciende a la Liga Profesional

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Primera División, mientras que el derrotado seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.

Más partidos por el Reducido

Este sábado habrá otros dos partidos en la Primera Nacional, correspondientes a la primera ronda del Reducido, donde Atlanta recibirá a Chaco For Ever a las 14:30, mientras que a las 20:30 Gimnasia y Tiro de Salta jugará frente a su gente ante Temperley.