Cúneo Libarona dejaría Justicia pero seguirá «vinculado al proyecto» libertario

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, generó gran incertidumbre respecto a su continuidad en el cargo al reiterar, en repetidas ocasiones, la frase “Ya veremos” al ser consultado sobre su futuro. Pese a la confusión, el funcionario desmintió categóricamente cualquier conflicto interno y enfatizó su lealtad al proyecto libertario, asegurando que su destino personal no lo apartará de sus objetivos.

Ante las preguntas sobre su posible partida, el ministro se mostró evasivo: “Ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo estoy repensando la decisión. Yo lo que voy a hacer es mañana trabajar para tratar de dejar el mejor país en materia de justicia posible para siempre”.

Sin embargo, sí fue rotundo al manifestar su compromiso con el actual Gobierno. “Trabajar para este gobierno, trabajar para Javier Milei es un orgullo. Del lugar que sea siempre voy a estar porque comparto sus ideas, tengo una enorme admiración hacia él, hacia el equipo en general”, afirmó el ministro, quien además garantizó: “Vamos a ser siempre voy a estar vinculado”.

El funcionario atribuyó la ola de especulaciones sobre su continuidad a la “información confusa y contradictoria” que circula en los medios. “Yo a veces leo los diarios y digo ‘¿Qué país?’. Me ponen cosas que no conozco, me ponen circunstancias que hice que no que no las hice, lugares que dicen que estuve, nunca estuve”, manifestó Cúneo Libarona, quien insistió en que “no hay que guiarse más que por los hechos consumados”.

Asimismo, el ministro desmintió cualquier tipo de tensión o competencia con otros funcionarios o asesores, como Sebastián Amerio o Santiago Caputo. “Sebastián es amigo mío. Entiéndanlo bien. Hace más de 10 años es ayudante mío en la facultad”, aseguró. En la misma línea, enfatizó la unidad de su equipo: “Esa competencia que tratan de instalar no es cierta. Somos uno y lo mismo con Santiago, es decir, somos un equipo todos”.

Cúneo Libarona remarcó que, independientemente de su destino, su foco seguirá siendo la mejora del sistema judicial. “Yo lo que voy a hacer es mañana trabajar para tratar de dejar el mejor país en materia de justicia posible para siempre. Yo estoy trabajando a destajo por lo que quiero, es la justicia en mi vida y quiero que tengamos una justicia mejor. A esos fueron mis dos años de trabajo y va a estar seguir siendo siempre”, concluyó.