Con los Juegos Binacionales de la Araucanía a la vista, Comodoro recibe un Campus de atletismo

En el marco de la puesta a punto que los distintos seleccionados chubutenses llevan adelante de cara a la participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en La Pampa, la ciudad de Comodoro Rivadavia, recibe un Campus de atletismo.

La serie de intensos entrenamientos, tiene como objetivo trabajar en pruebas específicas de velocidad, vallas y postas.

Atleta de toda la provincia se entrenan en Comodoro

La concentración, organizada por Chubut Deportes, cuenta con la participación de 15 atletas, sumando ambas ramas, de las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel, Epuyén, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, y se llevan adelante con el fin de evaluar a los deportistas en las áreas de velocidad, vallas y postas, trabajando los aspectos técnicos y tácticos en los relevos cortos de ambas ramas.

Los entrenamientos, comandados por los profesores Gabriel Barchetta, Sergio Jara, Hugo Wedertz, Florencia Thomas y Gabriel Borda se llevan adelante en la Pista Municipal de Atletismo comodorense.

Hubo dos entrenamientos el día lunes, (uno por la mañana y otro por la tarde) y se prevén otros dos para la jornada del martes, con los cuales concluirá el encuentro.

Cabe destacar que los deportistas se hospedan el Hotel Deportivo, gracias al respaldo de Comodoro Deportes.