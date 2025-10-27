CHUBUT - DIPUTADOS NACIONALES

Comodoro tiene todas las bancas


A partir del 10 de diciembre, todos los diputados nacionales por Chubut serán de Comodoro Rivadavia. Lejos de abonar cualquier mensaje regionalista, es justo creer que todos conocen (o deberían) la situación del sector petrolero y sus derivados sociales, ambientales y económicos.
Sin embargo, vale preguntarse: ¿Cuánto se han documentado en materia pesquera o ganadera?, solo por citar algunos asuntos. Sin ánimo de ofender, pero ante los evidentes yerros del diputado Treffinger en sus intervenciones en Comisión, vale decir que «prima facie», el conocimiento de los legisladores nacionales sobre algunos temas es claramente escaso. Esperemos que, tanto los que continúan dos años más como los electos, se rodeen de asesores probos, y no de parientes y amigos.

