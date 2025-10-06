Comienza una nueva edición del programa de voluntariado para promover el diálogo en contextos de encierro

El próximo viernes 17 de octubre se pondrá en marcha el ciclo de Formación 2025 del programa “Voluntariado para Facilitar el Diálogo en Contextos de Encierro”, una propuesta gratuita destinada a preparar a personas interesadas en integrarse a los equipos de facilitación que trabajan en cárceles de todo el país.

La iniciativa se enmarca en el programa Marcos de Paz, impulsado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). No se requiere formación previa para participar, sino únicamente disposición para asistir a los encuentros, compromiso con la lectura de materiales y apertura a experiencias prácticas.

Desde 2015, la PPN promueve espacios de diálogo en establecimientos penitenciarios, tanto con personas privadas de libertad como con agentes penitenciarios. Estas intervenciones buscan fortalecer la participación de las comunidades de encierro y el ejercicio del derecho a la palabra como herramienta para prevenir la violencia, los malos tratos y la vulneración de derechos.

El ciclo de formación consta de siete encuentros virtuales sincrónicos, que se desarrollarán los miércoles o viernes de 14:30 a 17:00 horas, con la posibilidad de sumar actividades presenciales en unidades penitenciarias. Además, habrá un intercambio asincrónico mediante Classroom para acompañar la lectura de los textos teóricos.

Una vez completada la capacitación, las personas voluntarias podrán realizar su práctica durante los primeros meses de 2026. Quienes la finalicen tendrán la oportunidad de sumarse como facilitadores/as en alguno de los tres dispositivos que coordina el programa: