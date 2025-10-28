CHUBUT - ELECCIONES 2025 - ESCRUTINIO DEFINITIVO

Comenzó el escrutinio definitivo


El Tribunal Electoral de Chubut comenzó formalmente el escrutinio definitivo de las elecciones en la provincia que se realiza en el recinto de la Legislatura de Chubut.

De acuerdo a la información oficial difundida tras las elecciones, para la categoría diputados nacionales en Chubut se impuso La Libertad Avanza con el 28,47% de los votos, mientras que en segundo lugar se ubica Unidos Podemos, que reúne el 27,84%. Detrás se ubicaron Despierta Chubut, Fuerza del Trabajo Chubutense, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Partido Libertario, Partido Independiente del Chubut y GEN.

También se registraron 7.590 votos en blanco (2,42%), junto a 13.124 votos nulos y 52 impugnados. Estos datos deberán ser ratificados tras el escrutinio definitivo.

