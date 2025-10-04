FÓRMULA 1 - FRANCO COLAPINTO - GP DE SINGAPUR

Colapinto avanzó dos posiciones y largará 16°, tras una sanción a Williams

El piloto argentino, Franco Colapinto se vio beneficiado por la descalificación de Carlos Sainz y Alex Albon, cuyos autos violaron las medidas reglamentarias de los alerones traseros. Así, el argentino largará dos puestos por delante de la posición que logró en la pista.

El GP de Singapur se corre en el circuito urbano de Marina Bay por la 18va. fecha de la temporada de Fórmula 1, compuesta por 24 carreras. Franco Colapinto largará en el 16° luego de que la FIA decidiera la descalificación de los dos pilotos de Williams, quien deberán partir desde el fondo de la parilla.
Durante la actividad en pista, el argentino había terminado 18° y Gasly en el puesto 20.

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

