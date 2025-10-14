Chubutenses destacados en el Torneo Internacional de Pistola Olímpica en Mendoza

Una gran performance cumplieron los deportistas chubutenses represenatntes del Club Olímpico de Rawson en este caso, en el 3° Torneo Internacional Trasandino de pistola olímpica, realizado el fin de semana en San Rafael, Mendoza.

El evento contó con la participación de delegaciones de Chile y distintos puntos de Argentina, que forman parte de la Federación Argentina de Tiro (FAT).

Podios para Chubut en el Torneo Internacional de pistola olímpica

Los deportistas chubutenses integrantes del Club Olímpico de Rawson, fueron parte de esta cita internacional contando con el respaldo de Chubut Deportes y consiguiendo grandes resultados.

En cuanto a las actuaciones individuales, se destaca como es habitual, a la gaimense Zoe Franco, que obtuvo la medalla de oro en la categoría femenina individual Juniors; en tanto que junto a su papá Ismael Franco, lograron la medalla de plata en la competencia por equipos y un muy meritorio puesto en el mixto general.

Por otro lado, tuvo participación Gastón Picón, el oriundo de Aldea Epulef, que volvió a competir después de varios meses tras una recuperación de una lesión y con rifle olímpico, alcanzó un positivo 8° puesto en su categoría.

También participaron Nelson Castro, oriundo de Gaiman, quien con tan sólo 13 años pudo tener su primera competencia importante de su incipiente carrera, con una buena actuación.

Cabe destacar que en esta oportunidad también cumplió un rol muy importante el primer representante paraolímpico, en pistola 10 metros, el trelewense Jorge Ríos, quien se desempeñó con mucha actitud, demostrando lo que puede dar con la pistola.