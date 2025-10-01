Chubut financiará repavimentación de la Ruta 40 entre Esquel y Trevelin



Con un inversión superior a los $52.000 millones y un plazo de ejecución de cinco años, se confirmó la repavimentación de Ruta 40 en el tramo que unes Esquel y Trevelin, como parte del esquema de compensación de deuda entre la Provincia y el Gobierno nacional.

De acuerdo a l información oficial, ya se firmó el acta de inicio con la empresa Rigel, integrante de la UTE que ganó la licitación nacional de 2023. El proyecto abarca la Malla N° 632, que incluye distintos tramos de la Ruta 40 y de la Ruta 259.

Tal lo previsto en la licitación original, la obra incluye el tramo desde Estancia La Paulina hasta el empalme con la Ruta 259, el sector de la Ruta 40 desde el empalme con la 259 hasta la localidad de Trevelin, y mejoras en zonas urbanas.

La repavimentación incluirá señalización, seguridad vial y obras complementarias.

El Gobierno de Chubut, ya ha anticipado gestiones ante Nación para ampliar el esquema de canje de deuda a otros corredores estratégicos, dada la grave situación que se observa en el estado de la Ruta 25, o incluso el tramo de la Ruta 40 que va desde Chubut hasta El Bolsón (Río Negro).