Chubut eliminará los fueros

Chubut será la primera provincia del país en eliminar los fueros para funcionarios públicos, integrantes del Poder Judicial y dirigentes gremiales. Así se desprende de las declaraciones del gobernador Ignacio «Nacho» Torres este domingo en Trelew, ya que los datos oficiales sobre el resultado del Referéndum todavía no fueron publicados.

Según la versión oficial, la eliminación de los fueros fue respaldada este domingo por la mayoría de los votantes en el referéndum convocado para este domingo.