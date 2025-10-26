Chubut elige dos diputados nacionales y vota el referéndum por los fueros

Este domingo 26 de octubre, los chubutenses acuden a las urnas para renovar parte de la representación de la provincia en el Congreso nacional. En el mismo proceso, deberán pronunciarse en un referéndum sobre la eliminación de los fueros políticos, judiciales y sindicales.

Dos bancas en disputa

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de medio término, los chubutenses elegirán dos de los cinco diputados nacionales que representan a la provincia. Se trata de una instancia clave que definirá la nueva composición del Congreso para los últimos dos años del mandato presidencial de Javier Milei.

Ocho listas competen por las dos bancas disponibles:

Partido Libertario de Chubut (lista 184): Ariana Mellao.

Partido GEN (lista 69): Oscar Petersen.

Frente Unidos Podemos (lista 504): Juan Pablo Luque.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (lista 503): Santiago Vasconcelos.

Despierta Chubut (lista 502): Ana Clara Romero.

La Libertad Avanza (lista 96): Maira Frías.

Partido Independiente de Chubut (PICH, lista 151): Héctor Vargas.

La Fuerza del Trabajo Chubutense (lista 501): Alfredo Béliz.