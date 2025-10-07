CAME impulsa desarrollo de Centros Comerciales Abiertos de Chubut y Río Negro

En el marco del trabajo conjunto con la Federación Empresaria del Chubut (FECh) y la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desarrolló una serie actividades para consolidar el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos (CCA) en ambas provincias patagónicas.

Con la participación de autoridades municipales y dirigentes, en Chubut se realizaron reuniones de asistencia técnica en localidades que están trabajando en proyectos de CCA, como Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Trelew.

En Esquel, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de contar con un proyecto de mejoramiento urbano. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Oeste de Chubut, Claudio Selva, ratificó el compromiso de la entidad para acompañar el desarrollo del CCA.

Durante el encuentro con referentes de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), se analizaron aspectos referidos al avance de las gestiones para implementar mejoras urbanísticas.

En Rawson, participó de las actividades el intendente Damián Biss, quien subrayó la gestión público-privada para diseñar e impulsar las obras que pondrán en valor el centro de la ciudad. También estuvo presente Aldo Locardi, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, al igual que la Comisión Directiva.

La Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut (CICECH) fue la sede de las actividades de asistencia técnica en Trelew. Se analizaron distintas alternativas para el fomento, desarrollo y gestión del proyecto de CCA.

La agenda de acciones de sensibilización y capacitación sobre CCA en Chubut finalizó con dos conferencias informativas gestionadas ante la solicitud del presidente de FECh, Carlos Lorenzo.

La primera se realizó en Trevelin, y contó con la presencia de dirigentes de la cámara local, funcionarios municipales y comerciantes. La sede de la segunda conferencia fue El Hoyo, donde se dieron cita comerciantes y dirigentes de cámaras de la Comarca Andina, integrada por localidades como El Maitén, Epuyén y Lago Puelo.

En lo que respecta a la provincia de Río Negro, la actividad se centró en General Roca, localidad que recientemente firmó un convenio para desarrollar su CCA. Además de la reunión de asistencia técnica para definir los primeros pasos del proyecto, se realizó una conferencia informativa de la que participaron la intendenta María Emilia Soria; el presidente de FEERN, Walter Sequeira; y la presidenta de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), Daniela Tauro.

Todas las actividades listadas contaron con la presencia y la coordinación de Oscar Antonione, el director del Programa de Fortalecimiento del Comercio Minorista de CAME (PROCOM).

CAME seguirá trabajando con FECh y FEERN en sus respectivas provincias para monitorear y garantizar el avance de los Centros Comerciales Abiertos con el fin de consolidar el desarrollo de los proyectos que potenciar el comercio local y fortalecen la integración en la comunidad.