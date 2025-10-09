Cambios en Telefe: cuándo termina «La Voz Argentina» y cuándo empieza «MasterChef Celebrity»



Telefe cambió su programación y adelantó el comienzo de «MasterChef Celebrity». Si bien en el primer anuncio aseguraron que el reality que conduce Wanda Nara arrancaría el martes 14 de octubre, decidieron adelantar el debut para el lunes 13, a las 22 horas.

Con la conducción de Wanda Nara, el jurado estará integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La transmisión por streaming la conducirán Nati J y Grego Rossello.

Por su parte, la final de «La Voz Argentina» será el domingo 12 de octubre. Ese día, por la decisión del público se conocerá quién será el ganador del certamen en el cual compiten: Milagros Amud, por el equipo de Soledad Pastorutti; Eugenia Rodríguez del team Miranda!; Nicolás Behringer por Luck Ra; y Alan Lez en el team de Lali Espósito.

Estos cambios en la grilla se deben a que el martes la Selección Argentina jugará un amistoso en Miami y Telefe transmitirá el encuentro, dejando afuera los realities que iban a estar esa noche en pantalla.