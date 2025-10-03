Boleto Educativo Chubutense: Cómo es el nuevo sistema de carga en Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, implementó desde octubre un nuevo sistema de carga para el Boleto Educativo Chubutense (BECH) en Puerto Madryn, con el objetivo de “mejorar la eficiencia y garantizar un uso más transparente” de este beneficio para la comunidad educativa.

Con esta modalidad, ya no será necesario realizar la acreditación mensual, lo que evita largas filas y trámites reiterados. A partir de ahora, los beneficiarios podrán acceder al servicio de transporte urbano de manera más rápida y sencilla.

Registro único en octubre

Durante este mes, los usuarios deberán presentarse una sola vez en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn para cargar, nominalizar y registrar el beneficio en su tarjeta bajo el nuevo sistema. Para completar el trámite deberán llevar el voucher del BECH y el DNI.

Este cambio busca modernizar el esquema de gestión del boleto educativo, que hasta ahora presentaba demoras, multiplicaba gestiones y daba lugar a denuncias por usos indebidos.

La nueva modalidad es similar al sistema SUBE que funciona en otras ciudades del país, reconocido por su seguridad y eficiencia. De esta manera, se avanza hacia un mecanismo parametrizado que brinda mayor control y garantiza que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.

El BECH es personal e intransferible, y cubre un pasaje de ida y uno de vuelta hacia el establecimiento educativo, de lunes a viernes entre las 6 y las 00 horas, tanto para alumnos como para docentes y personal no docente.