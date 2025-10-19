Argentina se mide ante Marruecos en la Final del Mundial Sub20, soñando con volver a festejar

Esta noche, la Selección Argentina Sub 20 afrontará la Final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, midiéndose frente al sorprendente Marruecos y ya se conoce cuál podría ser el equipo.

El partido, será desde las 20 horas (hora argentina) en Santiago de Chile contando con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

El séptimo título como objetivo

La Selección Argentina Sub20 que dirige Diego Placente, intentará sumar la séptima estrella en la categoría, en una definición que promete ser intensa frente a una de las revelaciones del torneo.

En la antesala del partido, el entrenador cuenta con Maher Carrizo, ya recuperado de su lesión, aunque aún no tiene asegurado su lugar entre los titulares. El mediocampista disputa un puesto con el chubutense Ian Subiabre.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media. Además, Gianluca Prestianni podría retrasar.

Argentina y su impecable camino en el Mundial

El conjunto dirigido por Diego Placente logró tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos.

En semis, se impuso 1-0 el miércoles ante Colombia, y pudo avanzar a la final del certamen, algo que no lograba desde 2007. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.

Fútbol – Mundial Sub20

Final

Probables formaciones Argentina vs. Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.