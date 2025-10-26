Ana Clara Romero celebró la transparencia del sistema de Boleta Única



La diputada nacional y candidata, Ana Clara Romero emitió su voto este domingo y destacó el carácter democrático de la jornada y la implementación del nuevo sistema de Boleta Única.

Respecto del plebiscito, Romero sostuvo que se trata de «poder reconstruir en hechos concretos la confianza entre el electorado, entre los vecinos y su dirigencia. Hacía 32 años que no se votaba un plebiscito en nuestra provincia; es una manera de democracia directa, una oportunidad para que el chubutense venga y decida. Lo que surja de ese resultado se va a hacer de manera directa y concreta”.