ANA CLARA ROMERO - ELECCIONES 2025

Ana Clara Romero celebró la transparencia del sistema de Boleta Única


La diputada nacional y candidata, Ana Clara Romero emitió su voto este domingo y destacó el carácter democrático de la jornada y la implementación del nuevo sistema de Boleta Única.

Respecto del plebiscito, Romero sostuvo que se trata de «poder reconstruir en hechos concretos la confianza entre el electorado, entre los vecinos y su dirigencia. Hacía 32 años que no se votaba un plebiscito en nuestra provincia; es una manera de democracia directa, una oportunidad para que el chubutense venga y decida. Lo que surja de ese resultado se va a hacer de manera directa y concreta”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones 2025, mirtha legrand

Mirtha Legrand votó «con ilusión»
Etiquetas: Margaret Satterthwaite, naciones unidas, PLEBISCITO, referéndum chubut

Cuando el río suena…
Etiquetas: damián arabia, LOCALES BAILABLES, veda electoral

Rechazo a la veda electoral

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: elecciones 2025, lla

LLA se impuso con el 40,84% de los votos a nivel nacional
Etiquetas: chubut, clases, educación

Este lunes no habrá clases en el tuno mañana en las escuelas donde se votó
Etiquetas: elecciones 2025

La participación electoral fue del 66% en todo el país