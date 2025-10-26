Alfredo Béliz valoró la participación ciudadana



El candidato a diputado nacional por Fuerza del Trabajo Chubutense, Alfredo Beliz, emitió su voto en la Escuela N°712 de Trelew.

“Es un domingo con mucha participación. Creemos que este nuevo sistema está demorando un poco porque no estamos acostumbrados, aunque es más ágil”, señaló Beliz, en referencia a la implementación de la Boleta Única.

El candidato valoró la presencia de los votantes al señalar que “hay muchas ganas y hay filas. Levantar el porcentaje es que la gente quiere participar, y eso es muy bueno”, dijo y agregó que en su opinión, «a las 21 vamos a tener algún resultado”.