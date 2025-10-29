Fiscal sobre actas truchas de Martinelli: “Más del 60% de las firmas no fueron reconocidas por los socios”

La fiscal general Ivana Berazategui confirmó que la Fiscalía de Puerto Madryn pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que Germán Martinelli está imputado por uso de documento falso, tras haber presentado 32 actas presuntamente adulteradas durante una convocatoria de elecciones internas en Servicoop.

“La investigación se inició tras la presentación de 32 actas supuestamente firmadas por socios de Servicoop en el marco de una convocatoria de elecciones internas”, explicó Berazategui, quien además reveló que más del 60% de las personas cuyos nombres figuraban en esas actas no reconocieron su firma ni conocían a Martinelli.

La funcionaria judicial también precisó que, en tres casos, los nombres y firmas pertenecían a socios fallecidos: “Se constató que las personas figuraban con nombre, apellido y firma, pero habían fallecido en los años 2022, 2022 y 2019, es decir, con anterioridad a la convocatoria”.

Berazategui calificó la maniobra como un hecho de “gravedad institucional”, al remarcar que “se intentó dar apariencia de legitimidad a documentos que no lo eran”, lo que habría vulnerado la transparencia del proceso electoral interno de la cooperativa.

Martinelli fue quien presentó las actas ante la autoridad correspondiente, aunque hasta el momento no declaró en la causa.

Con la acusación formal ya presentada, resta que el juez de garantías fije la audiencia preliminar, instancia en la que se analizarán las pruebas y se decidirá si el caso pasa a juicio oral.