DETENIDO - MADRYN - OESTE

Una simple pelea callejera terminó con un prófugo detenido en Madryn

Lo que comenzó como una pelea entre dos hombres en plena calle terminó con una captura inesperada. Efectivos de la Comisaría Cuarta tuvieron que intervenir tras el llamado de vecinos, sobre la esquina de España y Tomás Mate.

Luego de calmar los ánimos, identificaron a los protagonistas y ahí llegó la sorpresa: uno de ellos, un hombre de 30 años identificado como L.N.A., tenía un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el juez penal Horacio Yanguela.

El “peleador” terminó su mañana en la comisaría, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de control.

