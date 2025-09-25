Un fin de semana a pura equitación con la Copa Ballenas 2025

Durante el próximo fin de semana, entre sábado 27 y domingo 28, se disputará en la ciudad de Puerto Madryn, una nueva edición de la Copa Ballenas de Equitación.

El certamen, es organizado por el Club de Equitación Puerto Madryn y convoca a jinetes y amazonas de toda la provincia de la región.

Listos para saltar el más convocante concurso del CEPM

La ciudad de Puerto Madryn recibirá el próximo fin de semana, entre sábado 27 y domingo 28, nueva edición de la Copa Ballenas de equitación, uno de los eventos hípicos más esperados de la región y organizado por el Club de Equitación local.

La competencia comenzará el sábado 27 a partir de las 9 horas y contará con la participación de más de 100 jinetes y amazonas de diversas categorías, desde ponys e iniciados (0,40 m) hasta las pruebas más exigentes de segunda y primera categoría, con una altura de hasta 1,30 m.

La Copa Ballenas no solo se destaca por su nivel deportivo, sino también por el marco natural único que ofrece Puerto Madryn, convirtiéndose en una experiencia imperdible para deportistas, familias y amantes del mundo ecuestre.

La comunidad está invitada a disfrutar de tres días de deporte, naturaleza y camaradería, en un evento que ya es un clásico del calendario hípico patagónico.