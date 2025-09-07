Trevelin se prepara para la Temporada de Tulipanes 2025



El pasado jueves, en el bar Rincón del Molino de Trevelin, se llevó a cabo una reunión informativa previa a la Temporada de Tulipanes 2025, con el objetivo de coordinar acciones junto a prestadores de servicios turísticos y compartir información relevante de cara a la nueva temporada.

El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Turismo de Trevelin y sus Parajes, Tulipanes Patagonia y la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada entre el sector público y privado.

Objetivos

Participaron de la actividad la secretaria de Turismo local, Cinthya Figueroa; el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; los concejales Facundo Pais y David Arakawa (PJ Arriba Chubut), y Maite Jaegger Ingram y Tegid Evans (Juntos por el Cambio).

La secretaria de Turismo destacó la importancia del trabajo en conjunto con todos los actores, “esto es un Municipio acompañando a los privados tanto del sector turístico como de la producción, a los hacedores culturales, y a todos aquel que tenga para ofrecerle sus productos a quienes nos visiten, que la experiencia sea aún más rica para cada visitante». En ese aspecto, puso énfasis en la información que el turista reciba, adelantando que, «ya estamos trabajando con nuestro equipo de informantes y a disposición de los privados y de municipios de toda la región que reciben turistas que vienen a vivir la ‘Experiencia Tulipanes’ para que también estos dispongan de la información más completa posible respecto a nuestro destino»

Por su parte, el titular de Tulipanes Patagonia, Juan Carlos Ledesma, destacó la importancia de la unidad entre vecinos y entre las ciudades de Trevelin y Esquel, señalando que “antes del turismo, está la producción, y muchos de nosotros primero somos productores del Valle Hermoso que conocemos como Trevelin”. Asimismo, adelantó que este año se incorporaron un millón de bulbos más, lo que permitirá ofrecer al público 42 variedades de tulipanes en una superficie de casi 4 hectáreas.

Temporada de tulipanes

La temporada de floración se extenderá del 7 de octubre al 7 de noviembre, con horarios de visita de 9 a 19 horas.

Los días de mayor esplendor de los tulipanes se darán entre el 15 y el 30 de octubre.

En la primera semana, se podrán observar narcisos, jacintos y variedades tempranas de tulipanes; en la última semana, predominan las variedades intermedias y tardías.

La floración está sujeta a condiciones naturales y climáticas, por lo que las fechas pueden variar.

El valor de las entradas generales será de $32.000 y las anticipadas de $30.000. Los menores de 12 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad, sin cargo.