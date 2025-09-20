Taekwondistas de Puerto Madryn, de brillante actuación en el Río Negro Open 2025

Durante el pasado fin de semana, la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, fue escenario del Torneo Rio Negro Open 2025 de artes marciales, certamen que convocó a deportistas de toda la región patagónica, entre ellos, una delegación de taekwondistas de Chubut.

Precisamente, se trató de alumnos representantes de la Asociación de Taekwondo madrynense, integrante de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut, quienes consiguieron grandes logros como medallas de oro en categorías Juveniles y Cadetes, más los campeonatos en Juveniles, Senior y Adultos.

Más festejos para el taekwondo chubutense

Durante el pasado fin de semana, alumnos de las escuelas representativas de la Asociación de Taekwondo Puerto Madryn, participaron del Torneo Río Negro Open 2025, disputado en la ciudad de General Roca.

Del evento, fueron parte integrantes de las escuelas Nuevos Vientos del profesor Rubén Guagliarello y Golfo Nuevo, de los entrenadores Oscar y Jorge Castañeda.

Se dio una gran actuación de los chubutenses en evento, logrando en el primer puesto en la categoría Juveniles, Adultos y Senior; más el primer puesto de Juan Ignacio Mansilla en Juvenil Rojo -45 kg, Sofía Meza Farfán el 1° puesto Cadete Rojo -55 kg, el 2do puesto de Mateo Sampedro en Azul punta roja -37 kg.

En tanto, Genaro Giannoncelli en categoría Cadete Verde -45 kg, cayó en semifinal y Lola Elcano Martínez en Infantil Verde -41 kg, también cayó en semifinal.

Siguen las competencias de gran nivel

Tras estas competencias, los jóvenes deportistas de Puerto Madryn se alistan para próximos grandes objetivos, entre los que están el Torneo Abierto de Bariloche en el mes de octubre y el Torneo Nacional en el mes de noviembre en Buenos Aires.