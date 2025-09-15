Spina pidió reabrir la paritaria docente en Chubut y cuestionó el bono

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), Guillermo Spina, reiteró el pedido al Gobierno del Chubut para que cumpla con el compromiso de reabrir la paritaria docente, algo que hasta el momento no se concretó. El dirigente gremial aseguró que la situación salarial “está por demás complicada” y remarcó que los anuncios realizados en las últimas semanas por el Ejecutivo provincial “no resuelven el problema de fondo”.

“Nosotros le hemos hecho el pedido al ministro José Luis Punta para que reabra la paritaria, pero todavía no sucedió. Más allá de esto, desde SITRAED seguimos trabajando en distintas alternativas y propuestas que permitan avanzar en una recomposición seria”, explicó Spina.

El gremialista cuestionó además el bono de 200 mil pesos en dos tramos que fue anunciado por el Gobierno para los meses de septiembre y octubre, denominado “bono de vocación docente”. En ese sentido, señaló que aún no se efectivizó el pago y que tampoco existe el instrumento legal que respalde la medida.

“La realidad es que ese bono fue un anuncio en la prensa, pero no se hizo efectivo. Además, no es una recomposición salarial: es un parche que no alcanza a resolver la situación de los docentes, que vienen con un poder adquisitivo muy deteriorado”, sostuvo.

Spina anticipó que SITRAED continuará en diálogo con los diputados provinciales, entre ellos Sonia Cavanini, presidenta de la Comisión de Educación, para analizar el presupuesto que ingresará en las próximas semanas. “Será clave ver qué énfasis le da el Gobierno Provincial a la educación en el próximo presupuesto. Desde nuestro sector vamos a plantear los aportes necesarios para que aumente la partida educativa”, adelantó.

Críticas al veto de la ley de financiamiento universitario

Además de referirse a la situación salarial en Chubut, Spina se pronunció sobre el veto del Gobierno Nacional a la ley de financiamiento universitario, al que calificó como “una barbaridad más contra la educación pública”.

“El Gobierno Nacional sólo se preocupa por cerrar sus números, sin importar lo que le pase a la sociedad. Desde el inicio de su gestión hubo recortes muy importantes en todos los planes nacionales y lo que quieren es que la educación sea para unos pocos”, apuntó.

El dirigente señaló que el rechazo a la medida ya generó distintas manifestaciones en el país, con protestas virtuales y cierres simbólicos de facultades, y anticipó que los gremios y organizaciones trabajan en la convocatoria de una gran marcha federal en defensa de la universidad pública.