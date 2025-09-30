SpaceX ya tiene fecha para lanzar el 11º vuelo de prueba del cohete Starship



SpaceX anunció este lunes que realizará el 11º vuelo de prueba de su cohete Starship. El lanzamiento está programado para el lunes 13 de octubre, con una ventana que se abrirá a las 18:15 hora central de Estados Unidos (23:15 GMT).

Durante la prueba, el propulsor despegará con 24 motores Raptor reutilizados para ensayar una configuración especial de encendido en el aterrizaje, que se prevé utilizar en futuros cohetes Super Heavy. En esta ocasión, en lugar de regresar al sitio de lanzamiento para su recuperación, se dirigirá a un punto de amerizaje en el Golfo de México, según informó la compañía.

La segunda etapa de Starship tendrá como objetivos varios experimentos en el espacio, entre ellos el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink, similares en tamaño a la próxima generación de estos equipos. Los simuladores seguirán la misma trayectoria suborbital de Starship y se espera que se desintegren al reingresar en la atmósfera.

La misión también incluye ensayos y ajustes operativos para preparar futuros vuelos de Starship en los que la segunda etapa pueda regresar al sitio de lanzamiento. Para esta prueba, algunas losetas del escudo térmico se retiraron deliberadamente con el fin de evaluar las zonas más vulnerables de la nave durante el reingreso.

En la fase final del vuelo, se replicará la trayectoria prevista para los futuros retornos a la base de SpaceX en Texas. La nave realizará una maniobra de inclinación dinámica y probará algoritmos de guiado subsónico antes de ejecutar un encendido de aterrizaje y amerizar en el océano Índico.