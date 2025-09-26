LA VOZ - LA VOZ ARGENTINA - NICO OCCHIATO - SOLEDAD PASTORUTTI - TEAM SOLEDAD - TELEFE - VOZ ARGENTINA

Soledad Pastorutti le enseñó a Nico Occhiato su mayor destreza: cómo revolear un poncho


Soledad Pastorutti y su “team” brillaron en el escenario de La Voz Argentina con una increíble presentación, demostrando su destreza en el clásico folklore argentino. El certamen se encuentra en su etapa final y los participantes pelean por el título mayor.
Al finalizar su presentación musical, con una ovación de los presentes, Nico Occhiato se acercó a la Sole y le pidió ayuda para cumplir un sueño suyo: “Me puedo dar un gusto, Sole?. ¿Puedo revolear el poncho con vos?. ¿Cómo es la técnica? ¿Uno me presta un poncho?”.
La cantante le dio el visto bueno y le otorgo el suyo para darle la clase magistral de como revolear un poncho, su movimiento predilecto.
“¿Querés este? ¡Ah, pero ese es chiquitito! Vos revoleá el mío que es más grande. ¡Vamos a hacerlo difícil! Escuchá, agarralo por acá. Sí. ¿Ves? Yo agarro este chiquito. Como si estuvieses arriba de un caballo. ¿Se entiende? Pum. De una. Eso. Otra vez. ¡Pum! ¡Esa! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!”, le explicó.
Cuando la cámara los enfocó, la música comenzó a sonar para que Occhiato, Soledad y todo su equipo comenzaran a revolear el poncho con precisión y sincronización.

