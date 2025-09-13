Servicoop inició el proceso de mantenimiento estacional en la planta potabilizadora



A muy temprana hora de la mañana, el personal de acueducto de la cooperativa Servicoop, comenzó con la desvinculación de la planta potabilizadora, para llevar adelante las tareas de mantenimiento estacional. Todos los años antes de la llegada de la temporada estival, es necesario realizar un proceso integral de mantenimiento, para que en los meses de verano cuando las instalaciones funcionan a su máxima capacidad, lo puedan afrontar minimizando las posibilidades de roturas o paradas imprevistas.

Desde la entidad cooperativa informaron que la normalización de envío de agua hacía la ciudad de Puerto Madryn, será alrededor de las 20:00 horas. Debido a esta situación y para evitar inconvenientes en la provisión del servicio de agua potable, se solicita a la comunidad hacer un uso estrictamente racional para conservar los niveles de reservas, tanto de la Cooperativa como los domiciliarios. Es importante mencionar que conforme a la legislación vigente, todo domicilio debe contar con una reserva que brinde 24 horas de autonomía.