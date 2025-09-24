Servicoop avanza con la instalación de más de 1.500 luminarias LED en Puerto Madryn

La cooperativa Servicoop informó que continúa con el Plan de Modernización de Alumbrado Público en Puerto Madryn, con el que se busca mejorar la iluminación de distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema más eficiente en términos energéticos.

Según detallaron, en lo que va del año ya se colocaron más de 1.500 nuevas luminarias LED en plazas, paradas de colectivo, corredores escolares, espacios comunes y las principales arterias de la ciudad.

Las nuevas luces LED permiten mayor luminosidad en la vía pública, lo que repercute directamente en la seguridad y la transitabilidad de los vecinos. Además, este tipo de tecnología representa un aporte significativo en el ahorro energético y el cuidado ambiental.

Desde Servicoop destacaron que estos trabajos forman parte de una planificación que busca acompañar el crecimiento y desarrollo de Puerto Madryn, apostando a una infraestructura más moderna y sustentable.