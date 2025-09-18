Se disputó la 3° Fecha del Provincial de Natación en Puerto Madryn

El pasado fin de semana, la ciudad de Puerto Madryn recibió la 3ra. fecha del Circuito Provincial de natación, certamen que tuvo lugar en la pileta del Club ferrocarril Patagonico, con casi 300 nadadores en competencia.

Luego de tres jornadas de actividad, con 11 clubes participantes, el Equipo Municipal Comodoro Rivadavia se quedó con el mayor puntaje con 1.263 puntos.

Durante el pasado fin de semana, la pileta del Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, se llevó adelante la 3ra. fecha del Campeonato Provincial de Natación, organizada por la Federación de Natación de Chubut (Fe.Na.Ch.).

El evento, se desarrolló entre sábado y domingo, siendo tres turnos de plena actividad y con 11 clubes en plena competencia, siendo precisamente 280 nadadores, en un certamen que tuvo como ganador al equipo Municipal Comodoro participó con 47 nadadores, entre promocionales y federados, quedándose con el podio al obtener el mayor puntaje con 1.263 puntos.

Entre los nadadores destacados, estuvo Mateo Luna Aseff que tuvo la mejor marca técnica en varones en los 50 mts. pecho con un puntaje de 610. Belén Moran, obtuvo la mejor marca técnica en los 400 mts. libres sumando 516 puntos.

Al calendario provincial solo le resta la 4ta. y última fecha que se disputará el 22 y 23 de noviembre en Rawson.

Natación – Torneo Provincial

3° Fecha – En Club Ferrocarril Patagónico, Puerto Madryn

Puntaje Final

Equipo Municipal Comodoro Rivadavia 1.263.50 pts.

Club Ferrocarril Patagónico 821

Asociación Myfanuy Humphreys 576.50

Natatorio Municipal Trelew 505.50

Escuela Municipal Esquel 495

Escuela de Triatletas 231

Club Municipal Trevelin 216.50

Acuarium Piletas 89

Natatorio Sarmiento 56

Club Argentino del Sur 17

Jerárquicos CAD 0