DÓLAR

Se disparó la cotización del dólar

Las pizarras para que los ahorristas minoristas accedan el dólar a través de los bancos muestran una cotización de $ 1.400 para la compra y $ 1.460 para la venta, en promedio.

Ese el precio que fijaron las entidades no bien habilitaron sus pantallas de hombanking para iniciar las operaciones de este lunes tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Esta cotización lo ubica en el techo de la banda, donde el Banco Central está habilitado a intervenir.

En estos momento se desarrolla una reunión de gabinete y se espera por definiciones.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Vialidad Nacional

Tras el rechazo legislativo, el Gobierno designa directores en organismos de Transporte que intentó cerrar
Etiquetas: Mundial, Sorteo

Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026
Etiquetas: Alberto Weretilneck, Expo AOG 2025, rolando figueroa

Weretilneck y Figueroa abrieron stand de Río Negro en Argentina Oil & Gas