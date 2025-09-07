Sastre destacó la necesidad de obras en el muelle Storni

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, volvió a subrayar la importancia de que se concreten las obras de mantenimiento en el muelle Almirante Storni, indispensables para extender su vida útil y sostenerlo como uno de los puertos de aguas profundas más relevantes de Sudamérica.

Si bien días atrás acompañó al gobernador Ignacio Torres en el acto realizado en Casa de Gobierno, donde se anunciaron beneficios impositivos y aduaneros para las empresas que se radiquen en las zonas francas de Chubut, el jefe comunal puso el acento en que Puerto Madryn debe recibir inversiones que permitan fortalecer la infraestructura portuaria.

“Considero que se ha marcado en agenda un claro objetivo: promover el movimiento industrial y económico de la región, tratar de buscar alternativas y potenciar a las nuevas inversiones que lleguen y, de alguna manera, en lo que respecta a Puerto Madryn, fomentar la utilización del puerto”, señaló Sastre.

Obras de mantenimiento en el Storni

Consultado sobre los trabajos necesarios para asegurar la operatividad del muelle, el intendente indicó que dialogó con el nuevo administrador portuario, Joaquín Aristarain, para buscar una salida conjunta con el Gobierno Provincial, ante la falta de respuestas de Nación.

“Sabemos la importancia de poder llevar adelante esas obras, en las cuales también se habló y se ha extendido el proyecto al Gobierno Provincial para que intervenga y hacer la reparación de los sitios de agua más profunda que tiene el puerto, y los pilotes, que es la necesidad de reparación que hoy tienen”, remarcó.

El jefe comunal insistió en que la cercanía de la subzona franca de Trelew puede generar beneficios para la ciudad, siempre que se garantice que el puerto cuente con las condiciones necesarias para recibir y potenciar nuevas inversiones.