Santiago del Moro tras ganar el Martín Fierro de Oro: «Me gustaría volver a hacer Intratables»



Santiago del Moro habló en Desayuno Americano tras haber ganado el Martín Fierro de Oro: «Estoy feliz, sin dormir. Estoy en la radio y le pongo onda».

El conductor se refirió a su trabajo en televisión y reveló que le gustaría volver a estar al frente de Intratables, el ciclo político que condujo en América: «Intratables marcó una época, me encantaría volver a hacerlo».

«Había cumplido un ciclo, yo necesitaba parar, eran siempre los mismos temas», reconoció.

«Me parece que el mundo está pasando por un momento que nos estamos descubriendo en esta nueva era. El periodismo tiene que reinventarse porque el mundo está cambiando y todos estamos descubriendo un nuevo lugar», aseguró.

Sobre los premios, Del Moro afirmó: «El Martín Fierro es único y todo el mundo muere por estar ahí, todo llega y anoche me tocó. Fue una sorpresa el de Oro, me dijeron el año pasado que lo ganaba y al final no sucedió. Esta vez pensé que lo iba a ganar Bendita y después que lo va a ganar Margarita. Fue un poco raro tener que anunciarme a mí mismo».