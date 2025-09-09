River busca extender el contrato con el chubutense Ian Subiabre

El Club River Plate tiene entre sus prioridades asegurar la continuidad del delantero Ian Subiabre, una de sus grandes promesas surgidas en los últimos años en las inferiores del “Millonario”.

El chubutense, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero la institución del barrio de Núñez busca extender el vinculo, con vistas a que no suceda los mismos casos que con Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, que dejaron de manera temprana al equipo.

«El Millo» presentó una propuesta pero aún no hay acuerdo

El juvenil futbolista oriundo de Comodoro Rivadavia, Ian Subiabre, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero la dirigencia de River Plate ya trabaja en la extensión del vínculo para evitar complicaciones a futuro por lo que se están desarrollando negociaciones con su representante, Claudio Caniggia aunque todavía no llegaron a un acuerdo.

River presentó en mayo una propuesta formal para sellar la renovación, pero la contraoferta no complació a ninguna de las partes y el diálogo entró en una pausa. A pesar de esto, no hay conflicto ni tensión, ya que, según informó La Página Millonaria, tanto el club como el entorno del jugador mantienen predisposición para alcanzar un acuerdo.

El aspecto que mantiene pendiente la negociación pasa por la cláusula de rescisión y el salario. El “Millonario” pretende fijar un monto de 100 millones de euros, pero desde el lado del jugador consideran que la cifra debe estar acompañada por una mejora salarial acorde.

La intención del club es blindar a Subiabre y evitar que se repitan situaciones como las de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes dejaron Núñez antes de lo esperado.

Vale destacar que el joven futbolista nacido en Comodoro Rivadavia llegó a River en 2022 desde la Comisión de Actividades Infantiles y «El Millo» adquirió el 70% de su pase en 350 mil dólares. Luego firmó su primer contrato profesional hasta 2025, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, que en 2024 fue extendido hasta 2026.