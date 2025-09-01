Ricardo Arjona vuelve a la Argentina



Después de 23 shows agotados en Guatemala, conquistar el Madison Square Garden y romper con su propio récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su vuelta a la Argentina.

El cantante guatemalteco llegará a Buenos Aires con “Lo Que El Seco No Dijo”, en un inolvidable show con producción de Fenix Entertainment, en el Movistar Arena, los días 1 y 2 de mayo de 2026.

La preventa Santander Amex comenzará este martes 2 de septiembre a las 10 horas por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitará automáticamente cuando se agote la preventa. También habrá paquetes VIP para vivir la experiencia completa con uno de los artistas más importantes y queridos.

En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por «el sur».

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. «El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no», escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró «para siempre» y concluyó con una promesa: «Salud por la dicha de volver… Siempre volver».

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

De regreso a Buenos Aires el 1 y 2 de Mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

Los tickets estarán disponibles únicamente a través www.movistararena.com.ar. La Preventa exclusiva para clientes Santander Select Amex comienza el martes 2 de septiembre a las 10 hs, por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará al finalizar la Preventa Santander Amex. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Amex.