ANDIS - COIMAS - DIEGO SPAGNUOLO

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo por el escándalo de las coimas


Los abogados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentaron la renuncia a su defensa en la causa en la que se investigan el presunto pago de coimas de la Suizo Argentina a funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, Karina Milei, la hermana del presidente, Javier Milei, a través de sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del organismo público.

Los defensores de Spagnuolo abandonaron su representación ante la Justicia en las últimas horas aduciendo «motivos personales», por lo que el exfuncionario público deberá nombrar a otro letrado en su lugar para que lo asista ante el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

