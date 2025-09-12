Reclamo de gastronómicos por su obra social y el gremio niega responsabilidad



Trabajadores gastronómicos advierten permanentes reclamos sobre la prestación de servicios de OSUTHGRA (Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), seccional Puerto Madryn. Según confiaron a El Diario, desde hace tiempo se redujeron las prestaciones, y eso se debería a la deuda que habría acumulado la obra social con el Colegio Médico y otros prestadores de servicios de salud, como laboratorios o centros de diagnóstico.

Al parecer, ante la complejidad de la situación, y para poder justificar los aportes que reciben de sus afiliados y sus empleadores, la obra social habría contratado servicio médico privado. Un grupo de profesionales utilizaría las instalaciones donde funcional la obra social y el gremio (UTHGRA), para cubrir prestaciones básicas de medicina general, pediatría, ginecología y odontología.

Esta situación genera serios problemas a los trabajadores que se ven forzados a utilizar los servicios de esos profesionales con la consiguiente demora en la obtención de turnos. En los casos en que los afiliados necesitan de atención profesional especializada, el trámite para que se autorice el pago de esos servicios se vuelve un verdadero calvario. Esperar la autorización de la atención profesional y cualquier estudio complementario que se requiera, debiendo el trabajador afrontar además el pago y esperar a que en un plazo no menor a 60 días, les reintegren el dinero.

En las últimas horas se conoció que tras varias semanas sin prestaciones, habrían recuperado el vínculo con el Colegio de Bioquímicos.

Las circunstancias resultan enojosas, pero las familias aceptan las condiciones con la esperanza de que la situación se regularice tarde o temprano. Sin embargo, el verdadero malestar se debe a que, ante el reclamo a las autoridades sindicales por la deficiente prestación de la obra social; les responden que no es responsabilidad del gremio, y deben seguir las vías de reclamo administrativo de OSUTHGRA.