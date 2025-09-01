Rawson se prepara para la 3° Feria Municipal del Libro



Con el objetivo de fortalecer la lectura, la cultura y la participación comunitaria, la Municipalidad de Rawson desarrollará del 4 al 6 de septiembre la tercera edición de la Feria Municipal del Libro, que se realizará en el SUM de las Escuelas N° 4 y 752, con actividades literarias, culturales y educativas para toda la comunidad, promoviendo la identidad cultural local y regional.

La Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, junto a la Dirección General de Acción Educativa Formal y No Formal, coordina la programación y logística de la feria, que funcionará de 10 a 20 horas e incluirá talleres de encuadernación, café literario, juegos didácticos y la presencia del Planetario Móvil, así como la participación de la Biblioteca Nacional «Mariano Moreno».

Inauguración y programación

El acto inaugural se realizará el jueves 4 de septiembre a las 11 horas, mientras que el cierre está previsto para el sábado 6 de septiembre a las 20 horas. La tercera edición contará con la participación de más de 35 escritores y narradores de literatura infantil y juvenil, quienes presentarán sus obras en diferentes espacios, aprovechando la concurrencia de estudiantes de nivel inicial y primario durante las jornadas matutinas y vespertinas.

Amplia participación de artistas y escritores

Entre los invitados especiales se destacan el dibujante Pablo Corral, el creador artístico Energi, la escritora Marcela Guilligan y Roberto Moscoloni. Además, se rendirá un homenaje al escritor, ilustrador y diseñador gráfico Juan Chavetta, creador del personaje «Puro Pelo», recientemente fallecido. La feria contará con la participación de escritores de distintos puntos de la provincia y del país, así como con la colaboración de editoriales y librerías locales, sumando cerca de 42 stands.

Entrada libre y gratuita

Así lo comunicó el secretario de Educación, Cultura y Recreación, Daniel Tamame, quien señaló que, con la coordinación de la directora general de Acción Educativa, Gabriela Locaso, la feria se organizó como un espacio cultural de calidad, abierto a toda la comunidad, y que la respuesta de escritores y editoriales superó las expectativas del año pasado.

Tamame resaltó que la participación en la feria no implica ningún canon para escritores ni editoriales, y que la entrada es libre y gratuita. Asimismo, destacó el trabajo coordinado de diversas áreas municipales, incluyendo tránsito, logística y asistencia técnica, para garantizar la organización del evento y la seguridad de los asistentes.

La Municipalidad de Rawson invita a vecinos, escuelas e instituciones a sumarse a esta tercera edición de la Feria Municipal del Libro y disfrutar de todas las actividades culturales y educativas programadas, reafirmando el compromiso con la promoción de la lectura, la difusión cultural y la participación comunitaria.